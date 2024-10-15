台北紡織展登場 南寶主打「ECO FRESH」明年放量

南寶執行長許明現認為，運動服飾與紡織品市場規模相當可觀且持續成長中，將持續投入研發具優異性能，且可同時達成綠色永續目的的創新化學品。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕2024台北紡織展今（15）登場，南寶樹脂（4766）執行長許明現指出，今年主打可快速排汗、觸感豐厚舒適、且生質材料含量高達53%的「ECO FRESH」系列產品，預計明年放量生產，可進一步帶動營收成長動能。

許明現表示，「ECO FRESH」系列應用在極緻高排汗的瑜珈、高爾夫、登山等運動需求，同時生質材料含量可高達53%，符合環保永續概念，更是少數能同時在排汗快速、觸感豐厚舒適與材料環保永續等3項功能都能有優異表現的產品，目前已獲多家客戶肯定，品牌打樣中明年可望放量。

請繼續往下閱讀...

除「ECO FRESH」系列產品外，會場還展出包括耐水壓、防水性予戶外運動用背包的PUD塗層、創新性重貼高強度車材接著劑、符合高海拔登山與極地運動需求，防水透濕遠優於業界且環保無毒的濕氣反應型PU膠等。

許明現認為，運動服飾與紡織品市場規模相當可觀且持續成長中，而許多領導製造大廠總部設於台灣易於開發合作，加上南寶與不少國際品牌累積多年良好的夥伴關係，因此紡織相關應用會是發展的重點產業之一，未來將持續投入研發具優異性能且可同時達成綠色永續目的的創新化學品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法