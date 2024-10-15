中國經濟大繁榮時代已結束！澳洲最大養老基金示警

中國經濟低迷，北京當局推出一系列經濟刺激政策。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，北京當局推出一系列經濟刺激政策，希望能扭轉乾坤，此事無疑是全球市場近期關注焦點，不過澳洲最大養老基金AustralianSuper投資長德萊尼（Mark Delaney）表示，雖然中國最新一輪的刺激措施，可能有助於穩定房地產危機，但中國經濟增長的大繁榮時代，可能已經一去不復返了，建議投資人要做好準備。

《彭博》報導，AustralianSuper資產3410億澳元，是澳洲最大的養老基金，而德萊尼表示，中國經濟接近9%的年增長率已經成為過去式，但他預計增速仍然「不太糟糕」，會在4%或5%左右開始。

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德萊尼表示，中國政府非常努力保持房價穩定」，最新的一系列支持措施，就是希望確保房地產市場下滑，並不會嚴重影響到消費者支出，以及引發其他房地產市場泡沫破裂時所見到的惡性循環。

德萊尼稱，其他國家的房地產危機需要幾十年才能化解，他引用了AustralianSuper對類似特徵的分析，如1990年代的日本。

德萊尼說：「各國政府都在努力穩定房市，但需要真正解決結構性過剩問題」、「所以我認為這真的會對中國產生相當明顯的影響」。

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