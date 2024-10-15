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焦點股》智崴：9月營收驚豔 股價大漲

2024/10/15 10:12

智崴積極拓展內容授權市場，今年4月推出的首部曲《源起‧非洲》跨越17個國家，9月還在荷蘭舉辦試映會。（業者提供）智崴積極拓展內容授權市場，今年4月推出的首部曲《源起‧非洲》跨越17個國家，9月還在荷蘭舉辦試映會。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於疫後遊樂園商機復甦，文創股智崴（5263）9月營收來到1.48億元，寫下2020年以來新高，智崴股價連兩日走高，今日開盤一度來到189.5元、漲幅近7%，截至9:53分為止，智崴股價上漲9元、暫報186.5元，漲幅逾5%，成交量近千張。

智崴董事長歐陽志宏日前於法說會上指出，主題樂園遊樂設備市場的競爭對手在疫情衝擊下相繼退出市場，而國際主題樂園陸續宣布鉅額投資計畫，因疫情影響而暫緩手中合約金額達1.5億美元，加上競爭對手退出所留下來的22億美元營收規模，還有主題樂園未來10年資本支出，都有助於智崴未來10年成長潛能，為此智崴也斥資0.6億美元擴廠，橋頭廠預計明年底完工。

除硬體設備需求看俏外，智崴也積極拓展內容授權市場，今年4月推出的首部曲《源起‧非洲》跨越17個國家，成功授權至美國、澳洲和中國，今年7月也在美國正式上映，將成為智崴未來營運主力產品之一。

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