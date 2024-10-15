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南韓豪門不倫？LG集團大女婿 驚傳花2千萬養人妻10年

2024/10/15 11:11

南韓LG集團已故會長具本茂的長女具妍璟（右），驚傳丈夫尹關（左）在外面花錢養人妻。（圖擷自Daum網站）南韓LG集團已故會長具本茂的長女具妍璟（右），驚傳丈夫尹關（左）在外面花錢養人妻。（圖擷自Daum網站）

黃其豪／核稿編輯

外界傳出被尹關包養的人妻，是演員趙漢善（右）的太太鄭海晶（左），但趙漢善已出面否認。（圖擷自Naver網站）外界傳出被尹關包養的人妻，是演員趙漢善（右）的太太鄭海晶（左），但趙漢善已出面否認。（圖擷自Naver網站）

〔即時新聞／綜合報導〕韓劇有新題材了？南韓LG集團已故會長具本茂的長女具妍璟，驚傳丈夫尹關（윤관，音譯）在外面花錢養人妻，10年間花了10億韓元（約新台幣2366萬元）。

《韓聯社》報導，這起事件之所以曝光，是因為尹關針對國稅廳徵收稅務一事提出訴訟，遭法院駁回後判決書內容外流，當中顯示尹關從2010年到2019年左右，與南韓某人保持私密關係，向對方及其子女提供學費、生活費、免費公寓。

據了解，尹關為美國公民，涉嫌逃漏稅共123億韓元（約新台幣2.9億元），有消息指出尹關所資助的「某人」，是南韓某知名人士的妻子，總共在對方身上花了10億韓元。

據韓媒《中央日報》報導，判決書中記載尹關向濟州國際學校匯款，並且提供的公寓位於京畿道城南市盆塘區，讓外界開始猜測這個人妻可能是演員趙漢善的太太鄭海晶（정해정，音譯）。

人們之所以會有這種推測，是因為趙漢善就住在城南市盆塘區，而且小孩正好就讀濟州國際學校，更巧合的是，趙漢善是在2010年和鄭海晶結婚。

不過，趙漢善經紀公司Mystic Actors已嚴正否認，強調這和趙漢善夫妻無關；趙漢善後來也出面回應，指稱他和妻子通電話時，因為這件事太過荒唐笑得很開心。

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