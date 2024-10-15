可樂旅遊加薪10％擴充徵才 目標超越疫前規模

可樂旅遊徵才擴充員工數，目標超越疫前規模。（可樂旅遊提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕可樂旅遊規劃擴增員工，目標超越疫前規模，今（15日）並宣布，2025年1月1日起全體加薪，正職員工全員調幅最高達10%，每年人事成本預估增近5000萬元。

疫情後，旅遊產業迎來榮景，但也面臨產業結構改變、缺工等考驗。可樂旅遊已針對產品、業務、行銷、數位科技、AI工程、資安工程與行政等領域，開出逾百職缺。

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可樂旅遊表示，對外有各國供應商大量資源投入與旅遊元件開發，對內則有企業上市櫃計畫啟動，公司現有人力已無法滿足及因應；為此，繼施行「門市店長百萬年薪惜才計畫」後，更進一步盤點市場薪資結構作為內部調整依據，期許以具競爭力的薪資條件，吸引更多人才加入。

可樂旅遊董事長黃明峰表示，「同仁幸福，旅客才會幸福」，人才是企業發展至關重要的資產，善待人才才能留住人才，除了薪酬福利，對於表現優異的員工，不吝予晉升表揚，2023年迄今拔擢近500名同仁。

可樂旅遊疫情前員工數最多達1600人，目前約1200人，透過擴大徵才，希望將員工數增至2000人以上。實體門市部分，疫情前全台共計28間門市，目前調整為20間，擴點計畫尚在評估。

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