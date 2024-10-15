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阿公驚呆了！隨手存撲滿70年「重69公斤」 動員全家清點數目曝光

2024/10/15 11:03

一名美國阿公因好奇自己累積多少錢，因此動員全家幫忙連續數了5天。 （示意圖，彭博資料照）一名美國阿公因好奇自己累積多少錢，因此動員全家幫忙連續數了5天。 （示意圖，彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國社群論壇最近1個故事收穫萬人按讚和上千則留言。1名美國阿公70年以來都將硬幣隨手丟置玻璃罐，近期他因為好奇自己累積多少錢，因此動員全家幫忙連續數了5天，才得知自己「隨手」存的總重達69公斤，全部共2052.76美元的硬幣，相當於台幣6萬6千多元，也讓阿公本人相當驚訝，比自己預估的還多出許多。

根據圖片報（Bild）報導，1名署名Crimsonkitsune333的網友，9月在Reddit分享說，祖父70年來都有隨手存零錢到玻璃罐的習慣，最近希望死前知道究竟存了多少，動員全家人一起數硬幣。

原PO表示，因為硬幣數量非常多，因此動員整個家庭，經過連續5天，出動部分人力手工和機器，最終確定玻璃罐重達69公斤，罐中有美國、英國、西班牙、巴西、德國、比利時等多國硬幣和4張1元紙鈔，總重達到69公斤，共有2052.76美元。

全家人一共點算出5078枚25美分硬幣、3909枚10美分硬幣、2360枚5美分硬幣和7833枚1美分硬幣，共1萬9180枚硬幣。

根據Crimsonkitsune333分享，在整個存錢罐中，有1枚1950年的5分錢德國硬幣，而最古老的硬幣是1928年，最近的則是2023年，這桶金幾乎涵蓋100年人類歷史。

這個美國阿公還把一些不是零錢的東西扔進罐子裡，包括5個釘子、2個迴紋針、3張糖果包裝紙、4顆鈕扣以及褲子口袋裡的大量灰塵球。

Crimsonkitsune333也表示，由於這桶金的數目太高，讓這名阿公感到震驚，因阿公原本以為玻璃罐內零錢總數不到1000美元。

The jar is empty and didn’t break! Final weight of just the coins is 152.5 pounds
byu/Crimsonkitsune333 inpics

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