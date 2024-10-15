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傳美國考慮擴大限制輝達、超微AI晶片出口 瞄準波灣國家

2024/10/15 10:29

知情人士表示，拜登政府正考慮擴大先進AI晶片出口管制，波灣國家將是主要目標。（法新社資料照）知情人士表示，拜登政府正考慮擴大先進AI晶片出口管制，波灣國家將是主要目標。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，拜登政府官員已討論針對特定國家限制輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等美企先進AI（人工智慧）晶片的銷售，此舉將限制一些國家的AI發展能力。

《彭博》報導，知情人士表示，為了國家安全利益，新規可能對某些國家的出口許可設定上限。知情人士補充，官員將重點放在波灣國家，這些國家的財力雄厚，近期對AI資料中心的需求愈來愈大。

知情人士提到，審議工作處於早期階段，且仍有變數，這一想法在最近幾週得到了廣泛的關注。這項政策將建立在新的框架基礎上，以簡化向阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯等地資料中心運送AI晶片的授權流程。商務部官員上（9）月公佈了這些規定，並表示未來將推出更多規定。

針對報導，商務部負責監督出口管制的工業暨安全局拒絕回應；輝達和超微也拒絕置評，英特爾（Intel）則未回應；白宮國家安全委員會拒絕對會談發表評論但指出，美國和阿聯近期就AI發表了聯合聲明。在其中，雙方承認「AI的巨大潛力」，以及「這項新興技術的挑戰、風險以及保障措施的重要性」。

由於華府考慮到全球各地AI發展的安全風險，以國家為單位設定出口上限，將擴大最初針對中國的晶片管制。拜登政府目前已經限制輝達和超微等公司向中東、非洲和亞洲40多國出口AI晶片，因為擔心這些公司的產品可能流進中國。

國家安全委員會官員查布拉（Tarun Chhabra）在6月的論壇上表示，華府必須與世界各國對話，了解他們計劃如何運用這些能力，但當時沒有點名具體的國家。另名官員比塔爾（Maher Bitar）則提到，還有一個問題是全球AI發展將如何影響美國的情報運作。

目前仍不清楚AI晶片製造商將如何應對美國的額外限制，當拜登政府首度針對中國發佈全面的晶片禁令時，輝達重新設計了AI晶片，確保產品能繼續向中國市場銷售。

由於美國大選進入最後倒數，在拜登政府最後幾個月恐怕很難推出全面的新政策，這類規則執行方面可能具挑戰性，且將是對美國外交關係的重大考驗。

針對最佳方法，官員們仍在進行爭辯，但目前已放慢了對中東和其他地區大量AI晶片出口授權的批准。與此同時，有跡象表明事態可能很快就有進展，根據向資料中心運輸的新規，美國官員將根據企業及其國家政府的安全承諾審查，預先批准特定客戶，為今後更容易獲得出口許可鋪平道路。

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