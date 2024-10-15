中國刺激措施投資者沒信心 黃金下跌

週一（14日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（14日）黃金價格下跌，係因最大的黃金消費國中國的廣泛經濟刺激措施，未能激發投資者信心，且美元升至兩個月高點，縮限上漲動能。

現貨黃金下跌0.2%，報每盎司2649.98美元，盤中高點曾觸及一週多高點；12月交割的黃金期貨價格下跌0.4%，報每盎司2665.6美元。

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美元升至8月中旬以來的最高水準，而歐元在本週央行會議之前延續跌勢。

Blue Line Futures首席市場策略師史崔伯（Phillip Streible）表示黃金面臨很多小阻力，包括中國刺激措施、美元走強、歐元走弱、基本金屬走弱以及獲利了結。

過去幾個月黃金價格創紀錄的漲勢，抑制了中國投資者情緒和黃金需求。同時，美元走強使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

OANDA MarketPulse市場分析師Zain Vawda表示，中國的數據是把雙面刃，疲軟的中國數據可能會減少黃金需求，但中國經濟整體放緩也會讓市場不安，轉而提升黃金作為避險需求，「整體來說，支持金價走高的因素仍多於阻礙金價上漲的因素。」

投資者還將關注本週美聯準會（Fed）官員的言論，以獲取有關即將降息的更多暗示以及美國零售銷售數據。

交易員預計Fed在11月會議上降息25個基點的可能性約為 82%。

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