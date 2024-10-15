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23200點來了！金「積」雙引擎 指數收漲316點

2024/10/15 13:49

23200點來了！金「積」雙引擎，指數收漲316點（資料照）23200點來了！金「積」雙引擎，指數收漲316點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週一再創新高，費半指數亦上漲1.8%，台股今在台積電（2330）、廣達（2382）、鴻海（2317）等AI股開盤上漲，指數開盤漲108.41點，以23083.7點開出，在電子股全力衝刺，金融與傳產助攻，指數開高走高，隨著台積電一度觸及1075元，逼近史高1080元，指數漲378點，來到23353點，不過，在塑化、鋼鐵等傳產股翻黑拖累，終場指數漲316.75點，收23292.04點，成交量4103億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電大漲25元，收1070元，成交額455.78億元，排名第1；鴻海漲8元，收207元，成交額258.2億元，排名第2；廣達漲12元，收295.5元，成交額143.53億元，排名第3；聯鈞漲6元，收234元，成交額120.33億元，排名第4；奇鋐漲32元，收679元，成交額100.52億元，排名第5。

華星光跌1.5元，收156.5元，成交額79.25億元，排名第6；聯發科漲10元，收1300元，成交額76.77億元，排名第7；晟銘電跌0.5元，收141元，成交額71.5億元，排名第8；光聖跌7.5元，收457元，成交額70.71億元，排名第9；旺矽漲55元，收850元，成交額59.45億元，排名第10。

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