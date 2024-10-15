郭明錤：高通SD8G4強勁出貨將推升Q4營運動能

郭明錤預期，高通（Qualcomm）新一代旗艦行動平台Snapdragon 8 Gen 4強勁出貨將顯著推升公司營運動能。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕天風國際知名分析師郭明錤預期，晶片巨頭「高通（Qualcomm）」新一代旗艦行動平台Snapdragon 8 Gen 4（SD8G4）強勁出貨，將顯著推升公司今年第4季、明年第1季營運動能。

郭明錤週四（14日）深夜在社交平台X發文指出，高通今年的手機單晶片（SoC）中，單價與利潤最高的SD8G4在2024年的出貨量大部分在今年第4季。

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郭明錤稱，以出貨量能來看，SD8G4與前一代SD8G3相比，今年出貨量年成長約50%至約900萬顆，單價約成長15%至約180美元（約新台幣5779元），因此預期SD8G4對高通第4季營收與利潤將有顯著貢獻。

而SD8G4出貨量顯著成長原因，郭明錤認為，除出貨時間較SD8G3久與三星需求提升外，也受益於近期中國智慧型手機市場的變化，包括中國品牌市佔率提升、高階手機佔比提升與手機出貨量恢復成長。

郭明錤分析，中國品牌手機市佔率在剛結束的十一長假旺季銷售中，達約80%，出貨量約年成長20%，對比蘋果（Apple）iPhone約持平。郭明錤預估，此趨勢將持續延續至今年第4季。

郭明錤還預估，中國市場的高階手機 （4000人民幣以上，約新台幣1.8萬） 市佔率，將自2023年的25–30%成長至2024年的30–35%。中國市場2024年智慧型手機出貨量預估可成長約3%至2.8億支，預計2025年將持續成長。

郭明錤相信，高通股價已反映蘋果開發自有5G晶片的利空，公司股價可望受惠於今年第4季新品動能優於預期外，2025年的正向趨勢還包括AI手機與AI PC銷售成長，與SoC價格因採用台積電N3P製程而提升。

高通14日股價收在178.04美元，漲幅4.74%。

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