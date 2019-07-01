中東衝突影響供應可能增 花旗估油價恐衝上120美元

花旗表示，在中東衝突升溫的情況下，國際油價恐衝上每桶120美元。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕花旗投資研究（Citi Research）週一（14日）調整了本季和下一季國際油價的預測，在中東衝突升溫的情況下，油價恐衝上每桶120美元。

《路透》報導，這幾個月來市場擔心供應損失的可能性增加，花旗將2024年Q4和2025年Q1的牛市預測從每桶80美元，上調至每桶120美元。

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然而，由於石油市場基本面疲軟，花旗維持布蘭特原油價格在Q4每桶約74美元、2025年Q1每桶65美元的基本預測。如果石油輸出國與盟友（OPEC+）從12月開始增產，以及2024年Q4石油供應風險降20％，油價可能回落至每桶60美元，明年Q1每桶55美元。

不過，花旗也提到，在回顧1950年代以來的重大地緣政治風險事件後，可以發現潛在或實際影響石油供應的歷史事件，最多不會持續超過幾季。週一紐約西德州中級原油11月交割價收每桶73.83美元，布蘭特原油12月交割價收每桶77.46美元。

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