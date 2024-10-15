三多利執行長示警 中國恐步日本後塵陷「失去的十年」

三得利控股公司執行長Takeshi Niinami認為，現今中國的通貨緊縮與日本經歷非常相似。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟低迷，北京當局推出一系列經濟刺激政策，希望能扭轉乾坤。然，日本酒業巨頭執行長警告，中國的通貨緊縮與日本經歷非常相似，中國經濟可能很快步日本「失落的三十年」的後塵，面臨「失去的十年」。

日本三得利（Suntory）執行長Takeshi Niinami接受媒體採訪時稱，我們現在正處於中國的一個轉折點。他認為，從經濟角度觀察，日本經歷了幾十年的通貨緊縮，中國可能很快就會步日本的後塵。

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Takeshi Niinami表示，「關鍵問題」是人們有錢但不想花，而且生產過剩。

報導指出，中國消費者已很長一段時間避免花錢和購買商品。中國第二季GDP年增4.7%，低於預期的5.1%。美國耐吉（Nike）和李維斯 （ LEVI ） 都發出警告稱，在中國的業務將面臨進一步的挑戰。

為因應經濟疲軟，中國宣布規模高達2兆元人民幣（約新台幣9兆元）的主權債券刺激計畫。刺激計畫將分開進行，一半將提供給地方政府，以幫助減輕地方政府的債務，另一半將用於補貼購買家電等物品，並為有2個或以上孩子的家庭，提供每個孩子800元人民幣（約新台幣3625元）的補貼。

日本的經濟泡沫在20世紀90年代初破滅，導致通貨緊縮時期持續了30多年。連近乎零利率對刺激經濟增長也毫無作用。直到最近，日本經濟才在消費改善的背景下出現重新復甦的跡象。

現今中國也感受到了從未有過的經濟壓力，主要是消費不足、企業營收獲利下滑、房地產價格下跌、地方政府財政收入衰退、年輕人失業率上升、人口老齡化、社會保障體系不完善等，諸多問題加乘效應，恐出現大範圍的連鎖倒債風暴。

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