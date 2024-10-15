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OPEC下調需求增長預測 國際油價挫逾2％

2024/10/15 08:30

國際油價週一（14日）下跌。（路透）國際油價週一（14日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕石油輸出國組織（OPEC）再次下調2024年和2025年的全球石油需求成長預期，而中國石油進口連續5個月減少，國際油價週一（14日）下跌。

紐約西德州中級原油11月交割價下跌1.73美元，或2.29%，收每桶73.83美元。

布蘭特原油12月交割價下跌1.58美元，或2%，收每桶77.46美元。

OPEC週一下調了對2024年全球石油需求成長的預測，並下調了2025年的預測，這是OPEC連續第3次下調。

OPEC稱，2024年全球石油需求將增加193萬桶/日，這低於上個月預測的203萬桶/日，並把2025年的需求增幅下調至164萬桶/日，這低於上月預測的174萬桶/日。

中國是全球最大的原油進口國，OPEC下調2024年需求增長預估主要是因為中國，OPEC將中國的原油需求增長預測從65萬桶/日，下調至58萬桶/日。

數據顯示，中國今年前9個月的原油進口量比去年減少近3%，至1099萬桶/日。

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