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標普：未來十年全球各國主權債違約恐更頻繁

2024/10/15 09:52

標普警告，未來10年全球各國可能比過去更頻繁的面臨主權債務違約。（路透資料照）標普警告，未來10年全球各國可能比過去更頻繁的面臨主權債務違約。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普全球（S&P Global Ratings）週一（14日）在1份報告中警告，由於債務增加和借貸成本上升，未來10年各國可能比過去更頻繁的面臨主權債務違約。

《路透》報導，在全球結束一輪懲罰性主權債務違約之際，標普最新的調查發出了嚴厲的警告，報告稱，隨著資金管道枯竭、資本加速外逃，這些因素很快造成流動性挑戰，在許多情況下，這構成了限制流動性和償債能力，並成為政府問題的轉折點。

2020年，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全球大流行，使各國財政緊張，有7個國家出現外債違約，包括貝里斯、贊比亞、厄瓜多、阿根廷、黎巴嫩和蘇利南；俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭後，食品和 燃料價格飆升帶來了更大的壓力，2022年、2023年又有8個國家違約，包括俄羅斯和烏克蘭。

2020年以來的違約總數，佔2000年以來45比主權外幣違約的3分之1以上。標普全球分析了過去20年的違約情況，發現發展中國家現在更仰賴政府借款來確保外資流入。但當這種依賴與不可預測的政策、央行缺乏獨立性加上當地資本市場薄弱，償債問題往往隨之而來。

政府債務增加、財政失衡引發資本外逃，進而加劇國際收支壓力、耗盡外匯存底，最終切斷國家借貸能力，本質上就是導致違約的惡性循環。

標普警告，現在債務重組所需時間相較1980年代更長，且會產生嚴重後果。報告指出，調查也發現對於多年持續違約的主權國家來說，長期宏觀經濟的後果可能更為嚴重，進而增加未來進一步違約的可能性。

即將違約的國家利息支付往往接近，甚至超過違約前1年政府收入的20％，這些國家通常也陷入衰退，通膨則升至兩位數，使當地人民的生活更加艱難。報告指出，主權違約對經濟成長、通膨、匯率和主權金融部門的償債能力有重大影響。

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