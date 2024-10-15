斯泰蘭蒂斯CEO：關稅恐導致中企蜂擁設廠 加速歐洲車廠關閉

斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）。（彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕汽車大廠斯泰蘭蒂斯（Stellantis）執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）週一（14日）表示，歐盟對中國製造的電動車課徵關稅，恐促使中國車廠在歐洲建造工廠，加劇產能過剩問題，加速當地汽車製造商關閉歐洲工廠。

《路透》報導，塔瓦雷斯在巴黎車展上指出，關稅是一種「良好的溝通工具」，但也有副作用。為了避免關稅的方法是在歐洲生產，但這增加了歐洲製造系統的產能過剩問題，這樣的情況正在加速本土汽車製造商關廠。

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隨著亞洲汽車製造商擴大在歐洲的商業據點，包括義大利在內的歐洲各國政府正在努力吸引這些公司投資。義大利正因國內產量下降，與斯泰蘭蒂斯出現矛盾，目前羅馬正與亞洲汽車製造商接觸，針對潛在的投資進行談判，其中包括中國東風汽車和奇瑞汽車。

塔瓦雷斯受訪時也提到了中國比亞迪（BYD）的案例，這家電動車巨頭正在匈牙利建造公司在歐洲的首座工廠。塔瓦雷斯表示，中國汽車製造商不會去德國、法國或義大利生產汽車，因為從能源成本開始，他們在那裡就面臨劣勢。

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