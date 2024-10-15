崩盤風險迫在眉睫！《黑天鵝》作者：市場正處20多年來最脆弱時期

《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb） 警告，美國正處於幾十年來最不穩定的投資環境之一，儘管一些投資者為股市的上漲歡呼，他卻對潛在的市場崩盤保持警惕，指出市場比過去20年，甚至30年的任何時候都更加脆弱，崩盤風險迫在眉睫。

塔勒布上週五（11日）接受《彭博電視台》（Bloomberg TV）採訪時，表達了對市場狀況的擔憂，目前的環境與過往幾次崩盤時相似，而他正在專注為這類事件做好準備。

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塔勒布指出，儘管過去一年市場看漲，但仍面臨一些風險，表示股價看起來「瘋了」，而標普500指數的大多數上漲，都集中在一小部分和人工智慧（AI）相關的企業上。然而他表示，目前還不清楚這些公司是否具有最大的成長潛力，這情況類似於網路泡沫時期頂尖公司的輪替，「AI會是最佳的投資，但不一定是現在這些公司」。

塔勒布還稱，美國經濟看起來「令人困惑」，某些行業是否過熱存在不確定性。塔勒布還提到，由於自疫情以來全球化的加深，世界經濟間的依賴性增加，這意味著外部衝擊更可能蔓延，進一步複雜化了投資環境。

塔勒布稱，西方國家持有的債務超出了承受能力，美國債務佔GDP比率9月底來到124%，而他先前曾預測，若高債務水準和外部衝擊相結合，恐導致美國經濟「死亡螺旋」。

與此同時，投資人正走出低利率主導的時期，許多市場參與者已習慣於避開「保守」資產，而這種偏向風險的態度，可能會讓交易者陷入脆弱的地步。

塔勒布說：「這些危機總是在最意想不到的時候發生」、「我認為我們現在的環境非常類似於以往的崩盤時期，市場變得自滿。人們在一開始可能會有所預防，但隨後便會將預防措施拋諸腦後...那時脆弱性將達到最大。」

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