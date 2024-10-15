晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

崩盤風險迫在眉睫！《黑天鵝》作者：市場正處20多年來最脆弱時期

2024/10/15 10:38

《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb）。（彭博）《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《黑天鵝》作者、Universa Investments避險基金顧問塔勒布 （Nassim Taleb） 警告，美國正處於幾十年來最不穩定的投資環境之一，儘管一些投資者為股市的上漲歡呼，他卻對潛在的市場崩盤保持警惕，指出市場比過去20年，甚至30年的任何時候都更加脆弱，崩盤風險迫在眉睫。

塔勒布上週五（11日）接受《彭博電視台》（Bloomberg TV）採訪時，表達了對市場狀況的擔憂，目前的環境與過往幾次崩盤時相似，而他正在專注為這類事件做好準備。

塔勒布指出，儘管過去一年市場看漲，但仍面臨一些風險，表示股價看起來「瘋了」，而標普500指數的大多數上漲，都集中在一小部分和人工智慧（AI）相關的企業上。然而他表示，目前還不清楚這些公司是否具有最大的成長潛力，這情況類似於網路泡沫時期頂尖公司的輪替，「AI會是最佳的投資，但不一定是現在這些公司」。

塔勒布還稱，美國經濟看起來「令人困惑」，某些行業是否過熱存在不確定性。塔勒布還提到，由於自疫情以來全球化的加深，世界經濟間的依賴性增加，這意味著外部衝擊更可能蔓延，進一步複雜化了投資環境。

塔勒布稱，西方國家持有的債務超出了承受能力，美國債務佔GDP比率9月底來到124%，而他先前曾預測，若高債務水準和外部衝擊相結合，恐導致美國經濟「死亡螺旋」。

與此同時，投資人正走出低利率主導的時期，許多市場參與者已習慣於避開「保守」資產，而這種偏向風險的態度，可能會讓交易者陷入脆弱的地步。

塔勒布說：「這些危機總是在最意想不到的時候發生」、「我認為我們現在的環境非常類似於以往的崩盤時期，市場變得自滿。人們在一開始可能會有所預防，但隨後便會將預防措施拋諸腦後...那時脆弱性將達到最大。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財