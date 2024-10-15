輝達2年牛市間漲1072％！克萊默：將領6巨頭持續發光發熱

在美股2年牛市間漲了1072%！克萊默表示，輝達將領6巨頭持續發光發熱（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股進入牛市第3年，CNBC知名主持人克萊默（Jim Cramer）表示，輝達在2年牛市中，股價漲了1072%，隨著牛市進入第3個年頭，輝達將持續帶領博通、美超微等6大科技巨頭，在AI熱浪中發光發熱。

CNBC報導，克萊默指出，美股如此偉大的原因之一是美國資本主義的活力在於半導體，自2022年10月12日S&P 500觸底以來，領先的AI晶片設計者輝達股價飆升了1072%。

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他指出，在牛市期間，其他頂級的S&P 500股票包括AI伺服器製造商和輝達合作夥伴美超微（Super Micro Computer），上漲了812%，以及晶圓製造商博通（Broadcom），上漲了321%。

事實證明，ChatGPT 在 2022 年底的推出是當時新生牛市的關鍵時刻，因為它引發了對生成式人工智慧的投資熱潮，該技術是 OpenAI 創建的聊天機器人的基礎，輝達在美股兩年牛市中，股票表現與遠超越標準普爾500指數。

輝達的晶片用於根據大量數據訓練 ChatGPT，訂單大量湧入，導致其收入、利潤和股價飆升。截至週一，輝達是全球第2大市值最高的公司，市值為3.4兆美元，僅次於蘋果市值3.5兆美元。

更廣泛的 AI 硬體生態系統的其他部分也受益匪淺，除了Super Micro之外，網路設備供應商Arista Networks和伺服器製造商Dell Technologies在兩年的牛市中躋身S&P 500的前15大之列，Arista 的股價上漲了 302%，排名第10，而戴爾排名第11，上漲了278%。

克萊默表示，對於我們的技術來說，這比人們意識到的要平靜得多，特別是輝達的晶圓正在推動Meta Platforms等公司的進步，該公司正在使用人工智慧來改進 Instagram 和 Facebook 上的廣告定位和設計。

Meta 是牛市期間表現第7好的股票，在此期間上漲了362%，該公司去年大幅削減成本是其股票表現的主要驅動力，儘管分析師和投資者越來越瞭解其利用人工智慧來提升財務狀況的能力。

Cramer進一步指出，亞馬遜和輝達也有重要的聯繫，這家電子商務巨頭的雲計算部門 Amazon Web Services 是輝達晶片的買家。

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