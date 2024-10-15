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這5種職業小心了！調查：「此關鍵」技能最易被AI取代

2024/10/15 09:50

會計專業人士等5種職業，因工作技能的優勢，正好是AI的強項，最有可能被AI取代。（彭博資料照）會計專業人士等5種職業，因工作技能的優勢，正好是AI的強項，最有可能被AI取代。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧已經改變了一些人的工作方式，但它還沒有準備好取代人類所做的工作，調查顯示，2800多項職場技能中，沒有1項「很有可能」被生成式 AI 取代，不過，會計專業人士等5種職業，因工作技能的優勢，正好是AI的強項，最有可能被AI取代。

CNBC報導，根據 Indeed 的1份新報告顯示，Indeed Hiring Lab 確定的2800多項職場技能中，68.7% 的大多數技能“非常不可能”或“不可能”被 AI 取代，而 28.5% 的技能可能“可能”被取代。

Indeed首席經濟學家Svenja Gudell表示，我們能夠利用所有這些技能，將它們映射到我們在過去1年左右收到的100多萬個招聘資訊中，然後進行評估「人工智慧能否取代人類來執行這一特定的工作職能」，結果令人非常驚訝，因為我們發現真的沒有技能，有可能被取代。

另，Indeed 使用OpenAI 最新的多模態生成式AI模型GPT-4o 來評估自己在3個領域執行工作技能的能力。

研究表明，人工智慧目前只適合為工人提供支持，雖然人工智慧具有相對較高的技術能力，但沒有更強的解決問題能力和動手功能，它無法與人類勞動力競爭。

我們的結論是，至少在目前的形式下，新一代人工智慧將是一個非常先進的數位助理，它肯定會讓我們在某些情況下更加高效， “但它還沒有完全取代人類。”

然而Indeed 的研究人員在他們的研究中考慮了16種職業，並強調了5種職業，這些職業涉及的技能比例最大，有可能被AI取代。這些工作是會計專業人士、營銷和廣告專家、軟體開發人員、醫療保健行政支持人員與保險索賠和檢查主任。

Gudell 說，這些角色所需的技能的技術性和經常重複的性質是AI的優勢所在，此外，這些職業往往需要較少的身體互動。

她進一步補充，需要客戶或客戶交流、實際存在或較少重複解決問題的職業最不可能被取代，並引用了面向患者的醫療保健工作（如護理）的例子。

儘管如此，根據 Gudell 的說法，員工不應迴避某些更容易被 AI 取代的職業道路。相反例如，對軟體開發感興趣的人應該學會使用 AI 工具來提高他們的生產力並增強他們在就業市場上的競爭力。

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