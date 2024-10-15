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美股全收紅、道瓊標普皆創歷史新高 輝達大漲2.4％

2024/10/15 07:03

晶片大廠輝達大漲2.4％，市值近3.4兆美元。（路透）晶片大廠輝達大漲2.4％，市值近3.4兆美元。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在備受矚目的各大企業財報公布前，由於科技股領漲，美國華爾街股市14日全數收紅，道瓊和標普指數皆創下收盤新高，其中晶片大廠輝達（NVIDIA）股價也大漲2.4%，創下歷史新高，市值也達到近3.4兆美元。

綜合媒體報導，標普與道瓊14日皆創下收盤新高，其中道瓊收盤大漲201.36點，收43065.22點，此次也是道瓊首次收於43000點之上。

投資人在各大企業財報公布前買入科技股，在科技股帶動下，美股14日表現亮眼，尤其輝達股價大漲2.43％，收在138.07美元，股價創下歷史新高。此外，Google母公司Alphabet上漲逾1%、蘋果上漲1.65%、微軟上漲逾0.6％、特斯拉上漲近0.6％，亞馬遜則是下跌近0.7％。台積電ADR上漲0.73%，收在192.21美元。

道瓊工業指數上漲201.36點或0.47%，收43065.22點。

標準普爾500指數揚升44.82點或0.77%，收5859.85點。

那斯達克指數上揚159.75點或0.87%，收18502.69點。

費城半導體指數勁揚96.27點或1.80%，收5432.21點。

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