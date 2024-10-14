諾貝爾經濟學獎揭曉》剝削與包容制度 如何決定國家繁榮

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瑞典皇家科學院諾貝爾委員會公布2024年諾貝爾經濟學獎3名得主共享殊榮。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2024年諾貝爾經濟學獎得主由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）、英裔美國經濟學家約翰遜（Simon Johnson）和英國經濟學家魯濱遜（James A. Robinson）共同獲獎。他們因提供解釋國家之間繁榮差異的新視角而受到認可，其研究被評估為透過歷史案例，證明社會制度決定一個國家的繁榮。

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根據瑞典皇家科學院諾貝爾委員會14日報導，三位教授分析歐洲殖民者引入的各種政治經濟制度，證明制度與繁榮之間的關係。他們也發展理論來解釋制度差異為何持續存在以及制度如何做出改變。

三位教授在研究中指出，雖然貧窮國家現在比以前更富裕，但仍未能趕上最繁榮的國家進展。根據他們的研究論文，最富有的20%的國家比最貧窮的20%的國家富裕約30倍。制度差異是造成這種差距的原因。

早期殖民時期引入的制度差異也是解釋當今繁榮差異的重要因素。通常，人口密度高的地區形成剝削性制度，人口密度低的地區形成包容性制度。

技術創新帶來經濟成長 只在包容性制度下有效

然而，技術創新帶來的經濟成長，只有在包容性制度形成的地區才有效。例如，直到18世紀中葉，印度的工業產值都高於美國，但這種情況在19世紀初發生逆轉。殖民時期最富裕的地區現在是最貧窮的地區，這顯示殖民制度對長期繁榮的影響。

改善非民主國家經濟體系 公眾須獲政治權力

三位教授認為，為改善非民主國家的經濟體系，必須獲得政治權力的是社會公眾，而不是社會菁英。他們指出，菁英們不會輕易改變現有的經濟體系，他們只有在受到公眾威脅時才會選擇民主化，這以西歐的民主化進程為代表。

諾貝爾委員會表示，三位得獎者的研究，證明了社會制度對於一個國家繁榮的重要性，並補充說，法治較差的社會和剝削人口的制度不會發展或變得更好。

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