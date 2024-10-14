00887異常 櫃買中心：已列處置股 要求永豐投信說明內控

櫃買中心提醒投資人審慎評估ETF溢價等風險。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕近期永豐投信發行的永豐中國科技50大ETF（00887）波動劇烈，在7日遭櫃買中心公布注意後、11日又改列處置有價證券。今日櫃買中心表示，針對該檔ETF溢價幅度較大情形，已要求永豐投信針對就折溢價管理等內控制度提出具體說明，並將就證券商辦理ETF業務進行了解，也呼籲投資人審慎評估ETF溢價風險。

近日中國祭出經濟刺激政策，帶動A股連日來上沖下洗，連結中國股票的上櫃ETF價格也劇烈波動，00887就是其中代表，上週價格狂飆、一度溢價逾220%，引起金管會、櫃買中心注意。

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櫃買中心表示，00887自10月7日起已被列為公布注意有價證券，提醒投資人注意；10月11日開始，更列為處置有價證券，改為每5分鐘撮合一次，投資人委託買賣單筆10張或多筆30張以上，應全額預收款券。

針對該檔ETF溢價幅度較大情形，櫃買中心指出，已洽請永豐投信就折溢價管理等內部控制制度提出具體說明，同時就該檔ETF是否有交易異常情形進行分析，並將就證券商辦理ETF流動量提供、受託買賣、當日沖銷、信用交易等業務進行瞭解。

櫃買中心也提醒投資人，交易前應審慎考量自身財務能力及經濟狀況，並應詳閱公開說明書及發行公司網頁上的資訊，確實了解商品特性以及市場風險、匯率及折溢價等相關風險，並善用櫃買中心、基本市況報導網站及公開資訊觀測站掌握商品相關資訊。

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