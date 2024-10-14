輝能攜手德FEV集團 巴黎車展首發最新電池系統

輝能科技於巴黎車展全球首發「100%複合矽負極」系統。圖為創辦人楊思枬。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕固態電池廠輝能積極搶攻次世代鋰陶瓷電池商機，該公司今日表示，在巴黎車展（Paris Motor Show）上全球首度發表「100%複合矽負極」系統，展現了鋰陶瓷電池技術的革命性突破，此次亮相意味輝能正加速推動次世代鋰陶瓷電池的商業化進程。

輝能創辦人暨集團主席楊思枬表示，次世代電池技術能有效解決電動車產業中的諸多挑戰，輝能期望能為電動車產業注入健康動能。

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輝能說明，其電池系統已獲德國萊茵實驗室（TÜV Rheinland）報告認證，包含：次世代鋰陶瓷電芯體積能量密度749 Wh/L、重量能量密度321 Wh/kg，快充能力於5分鐘由5%充至60%，8.5分鐘由5%充至80%。

輝能指出，該系統不僅在能量密度和充電效率上超越傳統鋰離子電池，更通過快速充電的能力應對當前產業面臨的充電樁不足，以及二手車殘值低的問題，有望徹底改變了電動車市場的競爭格局。

輝能也與德國FEV集團在巴黎車展上宣布成為策略合作夥伴，並展出了電池包將如何運用於電動車中，以證實輝能的次世代電池已從電動車零組件升級至模組及電池包階段，更顯示其在商業化進展中累積的成果。

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