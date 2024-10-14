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入駐樹谷園區遭阻 九崴電廠盼中央與地方依法行政

2024/10/14 18:38

入駐樹谷園區遭阻，九崴電廠盼中央與地方依法行政。（資料照）入駐樹谷園區遭阻，九崴電廠盼中央與地方依法行政。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕森崴（6806）能源旗下九崴電廠擬入駐台南樹谷園區，但今日遭廠區企業與居民抗議，九崴電力總經理吳明竑指出，電力是公共財不屬於個人財產，且台灣是法治國家，中央與地方政府應依法行政，人民企業應遵照辦理。

吳明竑表示，九崴電力配合國家能源政策方向，致力推動九崴南科天然氣電廠，與台電簽訂「115 年商轉燃氣機組電力採購案」合約，原本已取得台南安定、安南區交界的6塊寮台糖農場土地計畫興建600MW天然氣廠，但因當地住戶黃銀姝等自救會民眾不斷以似是而非的資訊錯誤引導、百般阻撓，台南市議會去年8月17日作出「儲能電廠、天然氣發電廠相關電業設施應設置於合法工業區，遠離住宅區，保障市民生命財安全」決議。

為此九崴電力捨棄原有場址，吳明竑說，九崴電力轉向台南市政府開發的合法樹谷工業園區，卻遭業者擬興建幼兒園阻撓，不接受九崴電力在工業區內興建，他表示，工業區汙染更嚴重，如何設立幼兒園?且九崴電力列為國家電力供應計畫，時間已相當緊迫，刻不容緩，期盼中央與地方依法行政，九崴電力將持續與地方溝通。

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