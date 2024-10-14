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中國9月出口成長率倒退 官方推給颱風2度來襲

2024/10/14 18:43

中國9月外貿表現轉弱，海關總署新聞發言人呂大良表示，初步分析，主要是受一些短期偶發因素的影響，跟9月的極端天氣有一定的關係。（資料照，法新社）中國9月外貿表現轉弱，海關總署新聞發言人呂大良表示，初步分析，主要是受一些短期偶發因素的影響，跟9月的極端天氣有一定的關係。（資料照，法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國海關總署公布，中國9月出口3037億美元（約新台幣9.77兆元），僅較去年同期成長2.4%，比起8月8.7%的成長率大幅萎縮；9月進口2220億美元（約新台幣7.2兆元），較去年同期成長0.3%，也弱於8月0.5%的成長率。這使得中國9月貿易順差達817億美元（約新台幣2.57兆元），也低於8月的910億美元（約新台幣2.95兆元），對此，中國官方表示，出口成長率降低跟颱風脫不了關係。

《人民網》報導，針對中國9月外貿表現轉弱，海關總署新聞發言人呂大良表示，初步分析，主要是受一些短期偶發因素的影響。首先，跟9月的極端天氣有一定的關係。

呂大良說，9月兩次颱風接連在長三角地區登陸。歷史數據顯示，颱風對出口的影響持續時間比較長，颱風過後船隊的排期往往會順延，出口有所滯後。

其次，前段時間受全球航運不暢、貨櫃短缺，以及美國東海岸碼頭工人合同到期談判預期等的影響，企業的出貨、物流節奏有所調整。

新華社報導，預計第4季中國進出口「穩增長」將有基礎、有支撐。（資料照，彭博）新華社報導，預計第4季中國進出口「穩增長」將有基礎、有支撐。（資料照，彭博）

呂大良表示，數據也顯示，部分產品往年出口旺季是在第3季，今年提前了一個多月。此外，去年9月出口規模基數較高，是去年的次高，僅次於12月，基期偏高也制約了今年9月的年比增速。他認為，中國9月當月出口增速放緩屬於短期內正常的數據波動。

據新華社報導，中國海關總署副署長王令浚表示，當前內外部環境更加錯綜複雜，中國外貿發展面臨一些挑戰。但中國經濟的基本面及市場廣闊、韌性強、潛力大的有利條件並未改變，隨著存量政策和增量政策接續發力，外貿發展積極因素累積增多，預計第4季中國進出口「穩增長」將有基礎、有支撐。

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