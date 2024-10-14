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WSJ專欄：中國失落年代正形成 再多刺激恐枉然

2024/10/14 18:16

中國的房地產正崩盤，目前閒置公寓多達9000萬間。（彭博）中國的房地產正崩盤，目前閒置公寓多達9000萬間。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報專欄作家凱斯勒（Andy Kessler）指出，儘管中國政府近期推出火箭筒式貨幣與財政刺激來提振經濟，但他不僅對相關效果悲觀，更基於中國過高的空置房屋、不良貸款，及其減持美元、積極儲備黃金等各種因素，認為中國正轉變成日本2.0。

凱斯勒撰文說，中國的房市正崩盤、經濟也在放緩。截至9月，中國的製造業活動已連續5個月萎縮。國際貨幣基金（IMF）預期，中國長期成長率已從2010年的超過10%現在降緩至低於4%。1990年代的日本也出現類似的成長率放緩。

日本失落的數十年裡，試圖以貨幣與財政刺激提振經濟，但日本的銀行充斥不良貸款，並且沒有對經濟進行結構改革、打消這些不良貸款，結果日本產生帳面看起來良好，但停止發放新貸款的殭屍銀行，日本的經濟停滯不前。

中國會是2.0版的日本嗎？凱斯勒指出，以每平方英尺205美元計算，中國公寓平均價格為20萬美元。中國目前有9000萬間空置公寓，總價相當18兆美元。這些空置公寓的建設與購屋貸款一定達數兆美元，且資不抵債。然而中國官方的不良資產貸款率僅為1.6%，這令人難以置信。

好消息是中國的儲蓄率很高，或許可以掩蓋一些不良貸款。但中國的經濟仍由低利潤、低生產力的國有企業主導。由於一胎化政策，中國勞動力老化，高生產力企業是修正此人口結構轉變的良方，然而這些正是中國國家主席習近平透過金融、交易、補教與遊戲等管制，不斷打擊的企業。而有別於1990年代的日本，中國尚未富裕，官方的人均GDP仍低於墨西哥。

中國也有自己的貸款問題，中國政府的債務佔GDP近85%，私人非金融債務的佔比達205%，以美元計算，中國的債務約1.1兆美元。然而中國蓄意拋售美元，中國財政部持有的美元從2013年的1.32兆最高點降至今年7月的7760億美元，中國此改變是重大且危險的。

凱斯勒指出，在1997、1998年的貨幣危機中，南韓、泰國、印尼與俄羅斯陷入以美元計價的債務、貨幣重貶，除了拋售資產外，沒有償還貸款的辦法，該教訓是：持有美元儲備，防範貨幣擠兌。

中國卻是反其道而行，儲備黃金、石油、銅與其他大宗商品。一些人認為，此舉是貨幣貶值，開啟其出口成長的前兆。這可能對全球市場造成嚴重破壞，引發資本逃離中國。

耶魯大學經濟學家羅奇曾說，由於中國一團糟的房地產與低生產力的國有企業，「中國的成長率或許低得令人無法接受，而且再多的儲蓄也無法擺脫日本那樣的結構性問題」。

作為馬克思主義者的習近平時常拋出「共同富裕」、「中國特色社會主義」等措辭。聽起來並沒有想解決結構性問題。凱斯勒警告，中國失落的年代正在形成，沒有民主的資本主義，到頭來也許根本不是真正的資本主義。

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