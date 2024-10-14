安聯調查：我國人均金融資產逾523萬 居亞洲第2、超車日本

根據安聯集團調查，台灣人均金融資產逾523萬 居亞洲第2、 超車日本。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕安聯集團今天發布第十五版《全球財富報告》，其中，台灣去年 （2023）以「人均金融資產淨值」高達14萬8750歐元：折合新台幣約523萬元，穩居亞洲第二富有經濟體、較去年成長9.9%，並遙遙領先日本；若與十年前相較，我國去年的人均金融淨資產是2013年的1.83倍。

所謂「金融資產」包括現金和銀行存款、保險公司和退休金機構的應收款、證券（股票、債券和投資基金）和其他應收款項。這項財富報告是安聯集團連續多年進行的調查，是檢視將近60個國家的家戶資產負債狀況。

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「台灣展現了經濟的韌性與成長潛力！」根據安聯集團公布最新調查顯示，台灣去年的人均金融資產淨值為14萬8750歐元，在全球排名第五，在亞洲僅輸給新加坡的17萬1930歐元，位居第二名；而去年亞洲排名，包括：日本及韓國等，均未能擠進全球前十名，排名也大幅落後台灣。

從安聯提供的歷年調查資料也可以看出，台灣的人均金融資產持續擴張成長，其中，從2018年（9萬7850歐元）就連續六年、年年正成長至去年。

就全球的狀況來看，安聯表示，「2023年是出乎意料的緩解」， 全球家庭金融資產上漲了7.6%，足以彌補前一年的損失，還綽綽有餘。2023可謂是貨幣緊縮之年。但事實證明，各個經濟體都深具韌性，甚至市場大漲不休；在此環境背景下，全球家庭金融資產1呈現強勁成長。

「強勁的資產成長，相較疲軟的負債成長，讓全球金融資產淨值（金融資產減去負債）勁升了8.8%」安聯表示，截至 2023 年底，全球金融資產淨值達 182 兆歐元；意味著與前一年相比，增加近15兆歐元，比 2021年創下的記錄更高出4兆歐元。

其次，2023年亞洲家戶的金融資產成長7.5%至63.8兆歐元，較歐洲高出1/4；其中，各個資產類別均有貢獻，最大助力來自銀行存款 （9.3%），保險/退休金展現韌性，挹注了5.5%。

安聯也直言，在對比全世界的股票市場蓬勃發展之餘，亞洲的證券資產部位成長僅5.9%，相對令人失望，特別是中國呈現衰退、成為阻礙發展的主要「絆腳石」 （-0.8%）。

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