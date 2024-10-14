股匯雙漲！台幣升32.168元 躍升最強亞幣

新台幣兌美元匯率收在32.168元、升值1.4分，成交量略降至12.32億美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不畏共軍圍台軍演，台北股匯同步收紅，其中，台股小漲73點，新台幣兌美元匯率收在32.168元、升值1.4分，成交量略降至12.32億美元。對比主要亞幣受到美元轉強衝擊，紛紛走軟，台幣意外躍升為最強亞幣。

週一台股上漲73.65點，收在22975.29點，三大法人合計買超37.55億元，其中，外資賣超16.07億元。

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新台幣匯價以32.19元、貶值0.8分開出，盤中最低觸及32.214元，最高升抵32.157元。

外匯交易員表示，市場陸續消化上週美國公布的通膨、就業數據後，目前期貨市場預期11月降息1碼機率接近9成，加上中東情勢依舊緊張、歐元央行本週可能降息皆對美元有利，美元指數今早重新站上103高位，令多數亞幣承壓，台幣早盤也一度貶破32.2元價位，不過台股翻紅、加上季線保護，台幣週一收升，表現較其他亞幣抗貶。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日上漲0.17%、韓元重貶0.63%、日圓大跌0.40%、人民幣也貶值0.09%、新幣貶0.07%，僅台幣升值0.04%。

未來一週，全球焦點將鎖定各科技大廠財報表現，以及美國零售數據，另外，歐洲央行即將召開利率會議，市場預期可能再度降息，還有中國將發布第三季經濟成長率數據，都可能造成金融市場波動。

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