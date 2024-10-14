晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股匯雙漲！台幣升32.168元 躍升最強亞幣

2024/10/14 17:37

新台幣兌美元匯率收在32.168元、升值1.4分，成交量略降至12.32億美元。（記者陳梅英攝）新台幣兌美元匯率收在32.168元、升值1.4分，成交量略降至12.32億美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕不畏共軍圍台軍演，台北股匯同步收紅，其中，台股小漲73點，新台幣兌美元匯率收在32.168元、升值1.4分，成交量略降至12.32億美元。對比主要亞幣受到美元轉強衝擊，紛紛走軟，台幣意外躍升為最強亞幣。

週一台股上漲73.65點，收在22975.29點，三大法人合計買超37.55億元，其中，外資賣超16.07億元。

新台幣匯價以32.19元、貶值0.8分開出，盤中最低觸及32.214元，最高升抵32.157元。

外匯交易員表示，市場陸續消化上週美國公布的通膨、就業數據後，目前期貨市場預期11月降息1碼機率接近9成，加上中東情勢依舊緊張、歐元央行本週可能降息皆對美元有利，美元指數今早重新站上103高位，令多數亞幣承壓，台幣早盤也一度貶破32.2元價位，不過台股翻紅、加上季線保護，台幣週一收升，表現較其他亞幣抗貶。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日上漲0.17%、韓元重貶0.63%、日圓大跌0.40%、人民幣也貶值0.09%、新幣貶0.07%，僅台幣升值0.04%。

未來一週，全球焦點將鎖定各科技大廠財報表現，以及美國零售數據，另外，歐洲央行即將召開利率會議，市場預期可能再度降息，還有中國將發布第三季經濟成長率數據，都可能造成金融市場波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財