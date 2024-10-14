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強調碳費是「減碳工具」 彭啓明：明年起開徵但試行不收費

2024/10/14 17:32

環境部長彭啓明強調，「碳費是減碳工具，而非財政工具」。（記者廖家寧攝）環境部長彭啓明強調，「碳費是減碳工具，而非財政工具」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對工商界質疑碳費費率定得過高，環境部長彭啓明今天強調，「碳費是減碳工具，而非財政工具」，透過優惠費率鼓勵企業提出自主減碳目標，且為讓企業習慣新制度上路，環境部提出配套措施，也就是明年起須申報碳費費率但無須繳費，2025年才須繳碳費。

環境部長彭啓明今赴立法院社福及衛環委員會就「台灣的碳費收費標準決議」進行專案報告，並備質詢。彭啓明表示，計算碳費徵收後，假如每個企業廠商都提出自主減碳計畫的情況，國家減碳量可達到14%，會比過去由業者自發性投入減碳來得更加有效。

至於各界關切碳費是否收得太高或太低，彭啓明說明，日、韓2021年排碳量分別是1168.1與638.9MtCO2e（百萬公噸二氧化碳當量），顯著高於台灣的297MtCO2e，同時日、韓平均化石燃料每公噸換算成新台幣分別是881元與962元，比台灣的331元高達2倍以上，甚至近3倍。

彭啓明指出，由上述數據來看，台灣碳費與鄰國相比還是偏低，但各界還是會從費率價格來判斷台灣碳費比日本稍高一點，因此還是「要以整體來看」，須綜觀碳定價的各項環節。

彭啓明補充，碳費明年元旦開徵，但提供企業試行期以習慣新制度上路，換言之，明年5月要申報今年碳費費率，但是不繳錢，2025年才要繳碳費，彭啓明也強調，「碳費是減量工具，不是財政工具」，因此制度目的是鼓勵企業提出減量目標。

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