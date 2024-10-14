德國經濟陷入衰退 今年恐不再成長

彭博調查顯示，德國正遭受輕度衰退，2024年全年經濟產值將持平，凸顯歐洲最大經濟體的萎靡不振。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據彭博一項調查顯示，德國正遭受輕度衰退，2024年全年經濟產值將持平，凸顯歐洲最大經濟體的萎靡不振。

參與調查的分析師預計，繼第2季出現意外經濟收縮之後，第3季國內生產毛額將萎縮0.1%。一個月前，分析師仍然預測7月至9月之間經濟會停滯。他們的全年預測也比之前預計的0.1%的成長有所下調。但比政府更樂觀一些，政府上週將經濟預測下調至收縮0.2%。

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德國的困境再次成為人們關注的焦點，一些頂級工業企業的緊縮措施加劇德國的悲觀情緒。疲軟的主要原因是俄羅斯能源供應中斷、中國出口需求令人失望、汽車製造商存在問題以及熟練工人短缺。

2024年的收縮將是自1990年西德和東德統一以來GDP連續第二次下降。荷蘭合作銀行分析師埃里克·揚·範·哈恩 （Erik-Jan van Harn） 表示，「工業仍然是致命弱點」；「沒有明顯的催化劑來扭轉局面，觸底反彈是目前最好的情況」。分析師預計2025年德國經濟將成長0.8%，而此前預測為1%；政府的新預測為1.1%。

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