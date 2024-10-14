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輝達徵才不是看面試 黃仁勳揭「1關鍵」決定是否錄取

2024/10/14 17:57

黃仁勳表示，比起面試，自己在徵才時，更注重的是背景調查。（資料照，路透）黃仁勳表示，比起面試，自己在徵才時，更注重的是背景調查。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）是許多人心中的夢幻職場，執行長黃仁勳曾提到，來輝達面試只有10%會收到錄取通知。近日黃仁勳接受晶片設計大廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）主持的Podcast節目訪談，過程中黃仁勳表示，比起面試，自己在徵才時，更注重的是背景調查，也會透過提出深度問題，進一步瞭解對方如何推理。

綜合外媒報導，輝達的成功讓外界都十分好奇該公司的管理文化，而被問到如何招募「對的人」時，黃仁勳回應，他認為面試並不是判斷某人是否合適的最佳方式，他的方法是進行「背景調查」。

黃仁勳指出，招募新人就像是「在黑暗中射擊」一樣，不可能百發百中，「我認為面試不是評估一個人是否合適的最佳方式，每個人都能在面試時表現得很出色，你上YouTube就能學到如何面試，但你無法逃避你的過去。所以，我很喜歡對他們的過去進行深入提問，然後觀察他們的思維模式」。除此以外，他也喜歡透過提出深入問題，觀察對方如何思考並推理。

黃仁勳指出，招募新人就像是「在黑暗中射擊」一樣，不可能百發百中。（資料照，歐新社）黃仁勳指出，招募新人就像是「在黑暗中射擊」一樣，不可能百發百中。（資料照，歐新社）

至於企業文化，黃仁勳則表示，自己會花大量時間向員工說明公司的願景和策略，員工瞭解的越多，越有能力為公司做出正確的決策，輝達內部的透明度一向很高：「我認為我們是世界上『最小的』大公司之一」。

黃仁勳也提到，他對輝達管理層適應不確定性的能力印象深刻，能在組織的不同層級中找到合適人才，而且輝達身為全端運算公司，工作範圍涉及打造繪圖處理器、中央處理器、晶片和交換器，還有晶片架構設計、開發軟體等等，這意味著員工彼此之間，既要合作也要分工，所以各組織不再被當作一個孤立單位，而是一個培養人才的平台。

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