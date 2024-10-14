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星宇航空競拍吸金74億元 公開申購明日開跑

2024/10/14 17:25

星宇航空競拍吸金74億元，公開申購明日開跑。（星宇提供）星宇航空競拍吸金74億元，公開申購明日開跑。（星宇提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕即將成為第一家多元上市掛牌的星宇航空 （2646），公開申購將從明（15）日開始到17日，公開申購承銷價為20.00元，將在10月21日抽籤。

星宇初次上市承銷採80%競價拍賣及20%公開申購方式。星宇本次辦理競價拍賣股數總計31.96萬張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標的合格標單共3.2011萬筆，合格投標單共計68.7938萬張，超額認購比率達2.2倍。星宇航空指出，這是自2016年1月1日競拍新制實施起至今，本次星宇航空初上市競拍案件，不論在競拍張數及得標總金額上，均為目前市場上之最大案件。

星宇指出，按開標結果顯示，最低得標價為21.63元，最高得標價為100.00元，計算得標加權平均價為23.28元，除自然人積極參與投標外，法人投資者得標率為9.32%，得標總金額更超過74億元，為近年來得標總金額最大的案件。

星宇航空現有機隊規模共24架，預計年底將會再交2架A350-900，機隊數達到26架，並將持續引進空中巴士系列機型，預計2029年整體機隊規模可達53架。航網部分，星宇航空指出，截至2024年12月共飛航31條航線，除亞洲區域航網，亦擴及北美西岸三大城市：洛杉磯、舊金山及西雅圖三條航線，更與阿拉斯加航空的緊密合作，未來會持續尋求與不同航空業者簽訂客、貨運聯航協定，期望爭取更多策略性合作機會。

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