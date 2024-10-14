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泰鼎與韓國梨樹飛達合資 共享產能與伺服器業務

2024/10/14 17:06

PCB廠泰鼎-KY宣布重要子公司Apex Circuit（Thailand）今日與韓國網通及伺服器PCB廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議。（泰鼎提供）PCB廠泰鼎-KY宣布重要子公司Apex Circuit（Thailand）今日與韓國網通及伺服器PCB廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議。（泰鼎提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠泰鼎-KY（4927）宣布重要子公司Apex Circuit（Thailand） 今日與韓國網通及伺服器PCB廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議，共同成立合資子公司ISU-APEX。雙方將透過共享業務資源、產能合作與技術互補，攜手創造更高的產業價值，有利泰鼎跨入高層板印刷電路板市場，為客戶提供更多元的高階產能與服務。

泰鼎將出資1530萬泰銖，持有ISU-APEX的15%股權，梨樹飛達出資8670萬泰銖，持有ISU-APEX的85%股權。泰鼎表示，作為泰國最大的台灣印刷電路板供應商，泰鼎擁有約100萬平方公尺的最大月產能，憑藉深耕泰國超過20年的經營基礎，將為梨樹飛達的國際客戶提供穩定的東南亞產能支援。

梨樹飛達成立於1972年，工廠分布於韓國、中國及美國，尚未在東南亞擁有生產基地。目前主力經營網通、伺服器相關產品，近年來亦獲得多家國際客戶人工智慧業務訂單。因應供應鏈遷徙趨勢，梨樹飛達將透過此次合作提供泰鼎先進技術支援，並在伺服器領域深度合作，推動雙方業務的共同成長。泰鼎則將補上梨樹飛達在東南亞的產能缺口，未來也可提供泰鼎客戶更多元的高階產能支援。

泰鼎指出，面對全球政經環境的快速變化，泰鼎和梨樹飛達的進一步合作將提升雙方在面對全球市場的競爭力，透過業務資源共享及產能和技術上的互補，提供全球市場對網通及伺服器產品日益增長的需求。

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