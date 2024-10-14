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路易莎咖啡擴大餐飲市場的佈局 轉投資「玖仰」茶食文化館

2024/10/14 17:00

本土咖啡龍頭路易莎今天宣佈轉投資「玖仰」茶食文化館，14日將進駐大巨蛋遠東Garden City B2 花園綠廊2號店面。 （路易莎提供）本土咖啡龍頭路易莎今天宣佈轉投資「玖仰」茶食文化館，14日將進駐大巨蛋遠東Garden City B2 花園綠廊2號店面。 （路易莎提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕本土咖啡龍頭路易莎積極佈局餐飲市場，今天宣佈轉投資「玖仰」茶食文化館，14日將進駐大巨蛋遠東Garden City B2 花園綠廊2號店面，這是路易莎咖啡繼打造子品牌「初泰」的泰菜、「Louisa Bakery」新型態特色麵包門市之後，再度進軍台灣茶飲及地方特色美食市場，未來將陸續聯名產品。

「玖仰」2020年創立，是近年崛起的茶食文化網紅品牌，在新竹以北共有10家連鎖門市，其中大巨蛋「玖仰」茶食文化館由路易莎轉投資，未來，路易莎與玖仰將有更密切的合作，陸續開出特色門市。

玖仰創辦人向浩誠將台灣功夫茶萃出清澈茶湯，調製成奶茶、珍珠奶茶系列，並且到南投茶山等地去尋茶，再用平實的價格分享，這和路易莎「精品平價」的核心理念是一樣的。

路易莎董事長黃銘賢表示，因為喜歡「玖仰」，所以投資「玖仰」，招牌菜蒼蠅頭、鳳梨蝦球、香辣口水雞、剁椒魚片、水餃都是他必點的心頭好菜。

「玖仰」大巨蛋茶食文化館牆上寫著，「以臺灣茶，致敬臺灣珍奶精神」，以臺灣好茶作的珍珠奶茶為起點，網羅五星川菜、經典老牌台菜代表餐廳、眷村名店主廚，打造新型態的臺灣茶食文化，同時品嚐臺灣各地美食記憶。

室內設計拾取自山林、姿態優雅的天然樹枝從牆壁延展出來，懸掛的燈盞在極簡樸實的水泥牆上投射出光與影，回歸真我、純淨美好的侘寂風格仿若世外桃源，引人佇足。

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