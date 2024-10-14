前9月全國稅收年增5.5％ 證交稅提前達標

財政部公布1至9月全國稅收2兆9453億元，創歷年同期新高。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布9月全國稅收4234億元、年增27.4%；累計1至9月稅收2兆9453億元、創歷年同期新高，年增5.5%；其中，9月證交稅204億元、創歷年同月新高，年增29.8%，連續17個月成長，且前9月證交稅2207億元、年增52.6%，提前達成全年預算數。

根據統計，前9月全國稅收2兆9453億元，較上年同期增加1547億元，以證交稅增760億元、綜所稅增573億元、營業稅增445億元較多，但營所稅減少592億元。財政部統計處副處長劉訓蓉指出，包括關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅（奢侈稅）、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅及房地合一稅，前9月稅收均創歷年同期新高。

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財政部表示，9月營所稅1896億元、年增62.2%，主因去年仍有免辦暫繳措施致基期較低；前9月營所稅8601億元、年減6.4%，主因上市櫃公司去年獲利下滑。前9月綜所稅則為7114億元、年增8.8%，主因利息所得扣繳稅款、房地合一稅、結算申報自繳稅款俱增。前9月營業稅5136億元、年增9.5%，主因金融業營業稅增加、國內需求穩定及電腦及其附屬單元、電子零組件等進口稅額增加。

另，9月證交稅204億元、創歷年同月新高，月減20.4%、年增29.8%；前9月證交稅2207億元、年增52.6%。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，9月上市櫃日均成交值4188億元，連續2個月減少，且為今年2月來最低，證交稅增幅趨於收斂。

房市方面，9月土增稅74億元，月減7.5%、年增21.6%；前9月679億元、年增21.1%。9月個人及營利事業房地合一稅共355億元、年增51.8%，前9月793億元、年增71.6%。劉訓蓉指出，房市交易量仍處相對高檔，房地稅持續成長，但房貸放款趨緊縮的影響逐漸浮現，房地稅均呈月減態勢。

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