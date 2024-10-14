萬旭儲能、電動車雙引擎發動 未來3年雙位數成長

萬旭協理杜志浩（左起），董事長張程欽，常務副總李秉哲，財務長朱紋儀，財務經理劉慧淑。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕萬旭（6134）歷經紅色供應鏈長達14年的削價競爭，醞釀已久的儲能、電動車事業開始顯著貢獻。董事長張程欽今天在法說會表示，由於客戶涉及的產業範圍正處在上升階段，未來5年將逐年成長超過2成，其中還包括影像醫學、衛星等，帶動萬旭至少未來3年的營運同步穩定上揚，目標逐年雙位數成長，且由於明年將在美國展開擴產，因此將會有較大規模的資本支出計畫。

張程欽說，公司的經營方程式是「萬旭=台灣韌性+日本品質+中國成本」，公司除了母公司萬泰（6190）之外，大股東日商朝日通信37年來也都穩定持股，回顧2011年起受到紅色供應鏈衝擊，經過14年的洗鍊，反而斬獲中系比亞迪、極氪、吉利等車廠的電池堆、大電流、逆變器、熱管理等產品訂單，也獨家供應德系傳統車廠客戶的曲面螢幕內部線，明年供貨量可望再增加3至4成，更在儲能設備客戶排除紅鏈劣質品之下取得大單。

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萬旭9月營收1.71億元，月增17.1%、年增94.1%，寫下最近42個月新高點；第3季營收4.62億元，季增15.21%、年增68%，為2014年以來同期新高；今年前3季營收累計達11.58億元、年增33.72%，創下25年來同期第10高紀錄；以各項產品營收比重來看，去年車用電子佔25%，視訊安控24%，儲能工控21%，電腦配線12%，醫療產品7%，其他產品11%；今年前3季儲能工控34%，車用電子25%，視訊安控17%，醫療產品8%，電腦配線7%，其他9%。

張程欽指出，萬旭自今年第2季已實現獲利，且9月營收達到1.7億元水準，儘管公司不做財測，但後續目標再接再勵、逐季、逐月保持水準。外界好奇是否會在產品面上，面臨工控線束大廠貿聯-KY（3665）、凡甲（3526）競爭？張認為，萬旭與這些台廠同業不但沒有衝突，還會針對特定領域共同合作，且萬旭自第4季起開始量產電動車熱管理系統模組，客戶已簽下7年長約，並逐季告知生產量，未來貢獻可期。

關於產能，萬旭旗下中國蘇州廠產能佔比85%，台灣、越南海陽、美國矽谷各佔5%，今年第4季將添購美國自有廠房，鎖定矽谷機器人、衛星新創客戶，深化切入NASA（美國太空總署）供應鏈，明年評估擴建越南廠房，至2026年下半年至2027年初期，蘇州廠計劃提升50%產值，強化中系、歐系以及其他新客戶的車載產品線，屆時蘇州產能預計70%，越南15%，台美合計15%；法人預估，萬旭今年營收上看16億元、年增4成，明年初估20億元、年增25%。

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