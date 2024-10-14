前8月實質總薪資年增1.92％ 近6年最大增幅

主計總處公布1-8實質總薪資年增1.92%，為6年最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布今年1-8月經常性薪資平均4萬6331元、年增2.66%；經常性薪資中位數3萬7161元、年增3.33%；總薪資平均6萬3261元、年增4.27%，增幅為10年最大；剔除物價因素後，1至8月實質經常性薪資年增0.35%、為近4年同期最大增幅，實質經常性薪資中位數年增1%，實質總薪資則年增1.92%、增幅為近6年最大。

根據主計總處調查，8月底工業及服務業全體受僱員工847.4萬人，月增2千人、年增3.7萬人。1至8月受僱員工平均843.9萬人、年增2.3萬人，各行業中，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.5萬人及1萬人較多，營建工程業也增9千人，製造業則減少3.5萬人。

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另，1至8月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬6331元、年增2.66%；加計非經常性薪資（獎金、加班費等）後，總薪資平均6萬3261元、年增4.27%；扣除物價漲幅後，實質經常性薪資4萬3155元、年增0.35%，實質總薪資5萬8924元、年增1.92%。

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