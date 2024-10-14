數發部推5年政府AI發展戰略 編190億元2026年啟動

民進黨立委沈發惠質詢數發部次長闕河鳴。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德上任時，定位新內閣為「行動創新AI內閣」。對於朝野立委關切政府機關如何導入AI提升效能，數位發展部次長闕河鳴今（14）日於立法院表示，已著手規劃5年期政府AI發展戰略計畫，預計編列190億經費，規劃2026年啟動。國科會報告指出，「人工智慧基本法草案」預計10月底前提報行政院審查。

立院司法及法制委員會今邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮暨相關部會列席就「政府機關導入AI提升效能」進行專題報告，並備質詢。

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蘇俊榮報告指出，為秉持行動與創新的精神提供公共服務，行政院於今年6月6日核定「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，積極推動AI在公部門的應用，以科技創新、服務創新、數位創新之方式增進政府效能。

闕河鳴則說，數發部作為我國智慧政府政策擘劃與協調推動的角色，遵循賴總統「科技數位島，數位新社會」的數位政見，以及行政院國家發展計畫「創新經濟，智慧國家」的施政目標，已著手規劃5年期政府AI發展戰略計畫，預計編列190億元經費，刻正報請行政院審定，預計自2026年啟動。

闕河鳴指出，該計畫設定5大戰，包括：發展智慧化為民服務、建構自動化行政服務、完備AI資料與模型、打造數位平權智慧服務、厚植AI應用基礎環境。

另，對於「人工智慧基本法草案」辦理進度，國家科學及技術委員會報告指出，國科會於今年6至7月召開多次溝通協調會議，徵詢產業公協會、業界代表、大 專院校校長、中研院及專家學者等各界意見，並由行政院3政委主持跨部會協商會議進行法條討論，凝聚各界共識。

國科會表示，「人工智慧基本法草案」已於今年7月15日進行預告60日至9月 13日，目前刻正進行會內法制行政程序，預計今年10月底前提報行政院審查。

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