幸運兒嘉市停車花100元中千萬元 國稅局嘉市分局提醒領獎

有民眾在嘉義市停車花100元中千萬元獎，南區國稅局嘉義市分局提醒領獎時間。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕7、8月期統一發票開獎，其中嘉義市嘟嘟房嘉義杭州站停車場，有民眾花100元停車費，中1000萬元大獎，財政部南區國稅局嘉義市分局提醒，領獎期間自即日起至明年元月6日止，記得把握對獎時間，在期限內完成兌獎。

嘉市分局表示，開出1000萬元的統一發票特別獎獎號為「CZ38039158」，是由嘉義市寶盛國際股份有限公司嘟嘟房嘉義杭州站開出，消費金額100元。

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嘉市分局說，中獎民眾如果在開獎日前、就是單數月的24日，經由財政部電子發票整合服務平台，或財政部統一發票兌獎APP進行各式載具歸戶並設定領獎帳戶兌獎者，中獎獎金會自動匯入指定的金融帳戶，而且利用手機條碼等載具索取雲端發票，除避免擔心遺失無法兌獎外，還可省印花稅。

嘉市分局表示，「雲端發票專屬獎」除100萬元獎有30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，9月至12月期增開雲端發票500元獎至245萬組，增加民眾中獎機會。

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