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台股今日重點

2024/10/15 06:47

加權指數週一（14日）漲73.65點，收22975.29點。（歐新社資料照）加權指數週一（14日）漲73.65點，收22975.29點。（歐新社資料照）

1.台股週一（14日）在緯創（3231）、緯穎（6669）等電子股開盤上漲，加權指數開盤漲45.68點，以2萬2947.32點開出，不過，受到中國圍台演習衝擊，在台積電（2330）等高價股，及塑化、鋼鐵等傳產股走跌，指數一度紅翻黑，跌101點，觸及2萬2799點。隨著台積電在買盤進場點火，股價翻紅，觸及1055元，指數急拉，盤中漲114點，來到23015點，不過，午盤過後，台積電遇賣單調節，指數漲幅收斂，終場漲73.65點，收2萬2975.29點。

2.日前股價飆漲，遭打入處置股的永豐中國科技50大ETF（00887），由於折溢價偏離過大，傳金管會今找永豐投信總經理濮樂偉喝咖啡，週一股價開低走低，盤中暴跌逾6成，股價觸及8.5元，終場收10.86元，跌50.97%，但溢價仍達27.92%，成交量10.58萬張。

3.華航（2610）董事長謝世謙在華航首屆馬拉松星光夜跑活動時表示，第4季客運與跟去年同期差不多，而航空貨運預計會比去年好。謝世謙指出，目前西雅圖地區的波音正在罷工，但對於華航計畫採購的波音787沒有影響，主要是787的裝配廠在南卡羅萊納州，那邊員工沒有工會，所以對787不會產生影響；罷工影響到的是737max、777F，華航有1架777F貨機原本11月要交，目前可能會遞延到明年，737max則並未購買。

4.對於其發行「永豐中國科技 50 大」 （00887），因基金評價所引起之爭議， 永豐金控旗下永豐投信在14日晚間九點發表聲明，內容主要有00887 之資產是由保管銀行保管，經理公司資產與基金資產是完全獨立，換言之，永豐投信之自有資金並無投資該基金或其成分股等四項重點，永豐強調會妥善處理，以維護投資人權益。

5.晶圓代廠力積電（6770）與日本金融集團SBI控股公司日前正式解除半導體製造合作協議，雙方合作告吹；SBI控股公司社長北尾吉孝近日在個人Facebook發文，並直指力積電是一家「不誠實」的公司，甚至引用《論語》中的「無信不立」詞句。力積電未回應，但表示公沒有與這樣公司合作是慶幸。力積電將於10月22日舉行法說會，這次罕見由董事長黃崇仁親自主持，屆時，他將會針對SBI合作案有所說明。

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