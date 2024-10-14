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政策對年輕首購族友善！第2季25至35歲購屋樣本數年增逾5成

2024/10/14 15:32

房貸之亂爆發前，第2季25至35歲年輕族群最敢買房、年增率逾5成。（記者徐義平攝）房貸之亂爆發前，第2季25至35歲年輕族群最敢買房、年增率逾5成。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸之亂爆發前，第2季25至35歲年輕族群最敢買房、年增率逾5成。根據聯徵中心最新發布，第2季25至35歲合計房貸樣本數近2萬件、約1.95萬件，對比去年同期則大增逾5成，不過，整體購屋主力年齡還是落在30至35歲、35至40歲以及40至45歲等3個年齡層，每1年齡層房貸樣本數落在1.2萬件上下。

根據聯徵中心最新發布，25至30歲房貸樣本數為7955件，30至35歲樣本數為1569件，兩者合計超過1.95萬件，而兩個年齡層的平均房貸金額都壓在1千萬元以內，分別為919萬、984萬元，反觀35歲以上的平均房貸金額則均超過1千萬元，房產業者分析，新青安最高房貸金額為1千萬元，基本上已可以滿足大多數年齡層的購屋民眾，尤其觀察已公布的新青安核貸統計，便可看出端倪。

新青安最高房貸1千萬 可滿足多數購屋族

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，第2季房市交易狀況暢旺，尤其新青安政策持續對首購族友善，因此，從聯徵中心統計可發現，房市買賣增長幅度最大的族群便是25至35歲的首購族群。

此外，現代民眾由於晚婚又晚生，因此第1次成家購屋的時間也向後遞延，以第2季35至40歲的購屋族群年增幅逾4成，便可觀察到此現象，因此，目前部分民眾購屋可能靠家裡幫忙資助，加上新青安政策照顧年輕人減低購屋負擔，年輕族群已成為第2季房市交易中最常見到的面孔。

曾敬德認為，即便目前整體房市處於房貸之亂的時期，但絕大多數的房貸資源仍留給首購族，因此，首購族將是這波抑制房市措施中，受影響最小的族群。

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