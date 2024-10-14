中港股波動劇烈投資人搶進海外ETF 投信：1周受益人數增2.1萬人

上週中港股波動劇烈，吸引投資人搶進海外ETF，投信業者統計，1周受益人數增2.1萬人。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕卡位第4季資金行情，投資人持續加碼台股ETF，受益人數達990.4萬人，1周增加6萬人、再創歷史新高；債券ETF上周受益人數達202.1萬人，同樣續創歷史新高。值得注意的是，受近期中港股波動劇烈影響，投資人搶進海外ETF，上周受益人數增加2.1萬人。

投信業者引用最新集保戶統計資料顯示，國人持續加碼各類ETF，今年以來，台股ETF受益人數大增383.4萬人、增幅63%，其中逾7成（71%）為高股息ETF，受益人數合計705.3萬人，續創高點，統計高股息ETF受益人數年增326.1萬人、增幅高達84%。上周台股ETF受益人數增加6萬人，其中高股息ETF受益人數增加4.7萬人，顯示投資人仍偏好高股息ETF。

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海外ETF方面，則因近期中、港股市上漲，在台掛牌的中港股ETF漲勢凌厲，吸引投資人搶進，尤其以原型及槓桿型ETF最受投資人青睞。統計上周受益人數即增加2萬1602人，今年以來增幅達20%。

投信業者分析，上月中國人行祭出包含降準、降息等多項貨幣寬鬆措施，更首次創設結構性貨幣政策工具，以支持資本市場，激勵陸港股市上漲，目前外資在陸股投資比重偏低，導致陸股估值仍低，隨著美國降息，資金可望回流新興市場，搭配中國政府持續祭出各項激勵政策，預期將吸引內外資持續加碼。

中信投信經理人張圭慧表示，美國經濟展現強大韌性，銀行股公布財報優於預期，帶動美股續創新高，台灣科技股也受惠，台股ETF受益人數長線有望持續成長。隨著美國降息循環確立，有利於成長股未來表現，部分以科技股為成分股的高股息ETF，可望進一步受惠。

債券ETF方面，儘管近期債券ETF走勢疲弱，但投信業者預期，降息循環才剛啟動，債市長多格局不變，今年以來債券ETF受益人數增加87.9萬人，增幅高達77%，為三類ETF之冠，顯示投資人逢低不斷加碼，其中長天期美債ETF、投資等級債ETF仍是最熱門標的。

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