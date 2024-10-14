中股ETF「00887」溢價異常 永豐投信遭金管會盯上喝咖啡

相關新聞請見：金管會找永豐投信總經理喝咖啡？00887暴跌逾5成

永豐金子公司永豐投信發行的「00887」出現溢價異常，今已向主管機關金管會報告說明相關處置措施。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐投信發行一檔連結中國股市的ETF「永豐中國科技50大」 （00887），近日淨值劇烈波動，上週五（11日）起遭列入處置股，禁止投資人當沖交易，本週一（14日）更親赴金管會說明相關處置；永豐投信也示警投資人，務必審慎評估價格之合理性，且須審慎評估中國地區推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收、而蒙受損失。

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中股ETF00887熱過頭，被金管會盯上！受惠中國救市相關政策，國內有投資人將資金湧入，結果，導致造成該ETF價格狂飆，一度溢價逾220%。

對此，金管會官員表示，上週櫃買中心已將00887列為處置股，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合1次，禁止投資人進行當沖交易。

官員表示，為進一步瞭解00887發生溢價異常狀況、相關溢價管理措施之應變處理措施、如何強化ETF流動性等，因此，金管會在上週請永豐投信在10月14日本週一上午前往說明報告，相關處置措施是否妥善及合理？並請櫃買中心辦理專案查核，永豐投信在過程中是否有無違規情況。

對此，永豐投信表示，00887受到中國推出推行振興經濟政策激勵股市與房市，使市場交易活絡，示警投資人密切注意次級市場可能因買盤過於踴躍而出現溢價過大產生價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，其次，須審慎評估中國推行新政策之相關新聞熱度消減後，可能發生溢價急速收斂的情形而蒙受損失。

永豐投信也提醒三類投資人，第一是「有買進意願」的投資人，須留意買貴風險；第二是目前「已持有」的投資人，須留意未來價格漲跌幅與標的指數，出現大幅落差的風險；第三是「套利交易」投資人，須留意溢價波動的風險。

中股ETF00887受到此消息影響，今天價格出現重挫，由於連結投資海外股票，並沒有漲跌幅限制，一度摜破10元關卡，最低來到8.5元，盤中跌幅最高逾6成；尾盤跌幅收斂、終場收在10.86元，跌50.97%，惟溢價仍達27.92%。

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