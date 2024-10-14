全家餐飲預計11月中下旬掛牌 3年拚百店目標

全家便利商店轉投資的全家餐飲預計11月中下旬掛牌上櫃，全家餐飲董事長吳勝福（中）表示，將持續主攻日常個人食的剛性需求，目標每年展店8-10家，3年內朝百店規模目標邁進。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店轉投資的全家餐飲（7708）預計11月中下旬掛牌上櫃，全家餐飲董事長吳勝福表示，將持續主攻日常個人食的剛性需求，對應台灣消費者長期飲食生活型態，且在6都和新竹地區外，擴展空白縣市開店，目標每年展店8-10家，3年內朝百店規模目標邁進。

全家餐飲為全家便利商店轉投資的子公司，目前最大股東為全家便利商店，持股比重近7成，以「多品牌連鎖發展」為主要發展策略，跨足日、韓、燒肉和牛排，採代理國外知名連鎖餐飲品牌、自創品牌、投資台灣市場具潛力的餐飲品牌為戰術，多軌並進方式擴展餐飲事業版圖。

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全家餐飲截至9月底止，4大品牌已在全台開出70家直營店舖，包括45家「大戶屋」日式定食、19家韓式炸雞「bb.q CHICKEN」、1家「沃克牛排」以及5家「IKIGAI燒肉」等。

「全家餐飲」2023年面對疫後餐飲市場，全年合併營收21.75億元、營業利益1.4億元、稅後淨利0.99億元，每股稅後盈餘4.31元，既存店單店營收較去年成長2-3成，營收獲利雙創歷史新高；今年1-9月合併營收為17.8億元，年增率7.91％，再創歷史同期新高。

吳勝福表示，「全家餐飲2012年起代理台灣大戶屋，經過10年經營發展，至2023年，店數擴增至44店、成長2.6倍，年度營收則成長-近4.7倍，顯示單店營收逐年成長力道強，今年大戶屋將以「新區域展店」和「新商品開發」兩大策略主軸。

展店部分，在6都及新竹地區經營有成後，今年底將再開4家店持續搶進各大商場，並跨入空白縣市，疫後台灣和日本交流恢復，日本大戶屋研發力挹注新品開發加速。

在集團綜效部分，將熱銷餐點商品化，搶攻餐廳到餐桌宅商機，今年擴大展開與「全家」跨通路合作推出季節和節慶相關的商品預計達30-50品項，年底可望進駐「全家」店舖現做料理區。

透過全台近4300店實體店鋪，接觸並了解消費者需求，發揮集團資源生態圈效益，未來更期望朝向多元銷售通路發展，創造營收成長雙動能。

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