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昕力資*攜手iKala 強化東南亞市場拓展

2024/10/14 14:49

昕力資訊與 iKala 攜手拓展東南亞市場，首站支援越南製造業和金融業上雲。（圖擷取自業者官網）昕力資訊與 iKala 攜手拓展東南亞市場，首站支援越南製造業和金融業上雲。（圖擷取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕數位轉型軟體商昕力資*（7781）今日表示，攜手跨國 AI 公司 iKala擴大東南亞市場佈局，共同將在台灣協助製造業、金融業上雲的經驗東南亞，協助東南亞企業建立數位生態圈，搶攻全球雲端和 AI 發展與商機，以越南為第一站。

昕力資訊表示，兩方在台灣已有卓越合作經驗，為企業客戶打造混合雲解決方案與應用AI技術，iKala 成功將其顧問服務整合昕力自主研發的高可用性數位服務中台「DigiFusion」，佈署於在雲、地端及地雲混合環境中，滿足各領域企業的 API 治理需求。

昕力資訊也指出，此次策略結盟，將把確保企業核心業務運作的 API 管理平台「DigiFusion」帶進東南亞，以越南為第一站提供服務。其中，iKala 將為東南亞市場提供製造、金融領域的顧問服務，涵蓋基礎設施建置、顧問服務兩大核心範疇，除了基礎建設、混合雲規劃到AI部署與服務，實現全方面技術支援。

iKala 共同創辦人暨執行長程世嘉表示，iKala 目前已服務亞太地區超過 1000 家企業客戶，將與昕力資訊攜手將台灣成功經驗，含AI 轉型顧問與建置服務引進越南，期待未來結合 iKala 與昕力的技術量能，能於越南發揮最大綜效，持續壯大彼此的商業版圖。

昕力資訊總經理葉怡蘭表示，昕力資在越南已耕耘近5年，與當地的大型零售業者、國內的大型金控都有進行中的專案，也希望未來能夠憑藉昕力與 iKala 各自的專業優勢，加乘擴大雙方在新南向國家的事業版圖，讓台灣商用資訊軟體服務成為下一座護國神山。

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