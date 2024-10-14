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裕民1艘6.4萬噸新船投入營運 將再造4艘

2024/10/14 13:50

裕民1艘6.4萬噸新船投入營運 將再造4艘裕民航運股份有限公司「裕發輪」舉行命名接船典。圖左至右分別為裕民總經理夫人陳細妹、裕民總經理王書吉、
遠東集團董事長徐旭東、裕發輪命名人范玉慧（Stephanie Commin） 、遠東百貨總經理徐雪芳、裕民副董事長徐國安。（裕民提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕裕民（2606）子公司裕民航運（新加坡）私人有限公司，委託新大洋造船有限公司建造四艘6.4萬載重噸極限靈便型（Ultramax）散裝貨輪，其中第三艘『裕發』輪（M.V. Asian Prosperity）於今（14）日在揚州舉行命名接船儀式。同時，裕民與蘇美達船舶旗下新大洋造船有限公司再簽署四艘6.4萬載重噸同型散裝貨輪新船建造合約。

今日典禮由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請香港商克麗絲汀迪奧有限公司台灣分公司總經理范玉慧 （Stephanie Commin），為『裕發』輪命名。

裕民指出，裕發輪是新大洋造船廠與裕民航運首次合作，該輪於海上公試前完成外板Hempel X8高性能塗料，在航行過程能有效減少生物附著及船體阻力，進而提升燃油效率，與傳統的外板防污漆相比，節約5%至8%的燃油消耗。同時運用裕民開發的船隊安全管理系統（FSM, Fleet Safety Management），透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，進一步提升船舶能效、降低故障率及增加營運效率，此系統不僅取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、法國BV等船級社之智能船舶認證（SMARTShip Notation），也獲得新加坡海事局海事安全大獎殊榮。此外，裕發輪亦獲得ABS船級社核發的LNG-Ready船級符號，顯示其具備未來改裝為使用液化天然氣（LNG）作為燃料的潛力，有助於進一步降低碳排放，滿足未來更嚴格的環保要求。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥專用船、超大型油輪（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）及海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有船隊加上合資及在建船舶，裕民船隊運力合計為71艘，總載重噸位為877萬噸，若加上這次簽約建造的四艘新船，則運力可達75艘，總載重噸位達902萬噸。裕民海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運公司。

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