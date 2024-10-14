九崴電廠打算入駐 台南樹谷園區3廠商出面反對

反九崴樹谷園區自救會赴南市議會向無盟黨團陳情，強烈反對九崴在園區設廠。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕九崴電力南科天然氣發電廠轉移陣地計畫落腳台南樹谷園區，引起園區廠商與居民抗議。包括奇景光電董事長吳炳昇、直得科技董事長陳麗芬、聯華生技董事長沈碧蘭等多名廠商及里長今天赴台南市議會無黨聯盟黨團拜會陳情，質疑當初樹谷園區成立時，產業別並未包括火力發電廠，如今廠商購地建廠後又開放，將失信於民。

根據統計，樹谷園區已營運及建廠中廠商共計40家。

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南市府經發局指出，市府以「守護環境、守護居民健康」為優先，同時通盤考量「經濟發展供電穩定」。有關燃氣電廠電業設置，需事先經過經濟部及環境部審查通過，市府尊重國家整體能源政策。據了解，目前九崴的相關規劃尚在評估中，也還沒提出申請。

九崴電力南科天然氣發電廠原計畫設於安定區，因民眾抗議，去年底宣布遷移場址，後來傳出將改到樹谷園區，引起園區廠商及鄰近地區的居民抗議，並成立「反九崴電廠設置於樹谷園區自救會」，強烈反對九崴在園區設廠。

奇景光電董事長吳炳昇表示，除了空污、噪音等問題引起大家憂慮外，廠商因樹谷環境佳而購地進駐建廠，如今市府如要改變當初入園的規則，這將是政府背信。

九崴電力總經理吳明竑指出，九崴電力配合國家能源政策，推動九崴南科天然氣電廠，卻遭先前自救會以似是而非的資訊誤導、阻撓，為尊重市府、議會和居民，九崴忍痛捨棄原有場址，轉向市府開發的樹谷工業園區，卻遭少數業者以興建幼兒園阻撓，無視鄰近相關廠商支持，大家期盼九崴未來優先供電給樹谷園區、補強台南自主供電的用心。九崴電力列為國家電力供應計畫，時間已相當緊迫，刻不容緩，期盼中央與地方依法行政，九崴電力將持續與地方溝通。

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