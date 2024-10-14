晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

巴菲特拋售美銀持股 加碼買進美廣播公司SiriusXM

2024/10/14 13:34

股神巴菲特在拋售美銀持股的同時，也加碼買進美廣播公司SiriusXM。（美聯社）股神巴菲特在拋售美銀持股的同時，也加碼買進美廣播公司SiriusXM。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在近來大幅拋售美國銀行（Bank of America，以下簡稱美銀）持股的同時，也加碼買進美國廣播公司SiriusXM股份。

綜合媒體報導，在7月中旬開始的拋售熱潮中，波克夏已將其美銀持股降至10%以下。根據SEC最新資料顯示，巴菲特拋售了逾950萬股美銀股票，其持股比已降到9.987%，換言之，此後賣股不需要再及時揭露報告。雖然巴菲特持股降至10%以下，但仍是美銀最大法人股東。

現有外媒發現，在波克夏海瑟威近來大幅拋售美銀持股同時間，也加碼買進SiriusXM股份。

根據監管文件顯示，波克夏海瑟威在本月9日至11日期間，以每股近24.5美元的平均價格，加碼買進360萬股SiriusXM股票，使波克夏海瑟威持有SiriusXM股份增至1.0872億股，持股比率達32%。

SiriusXM股價11股價收在24.93美元，漲幅2.59%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財