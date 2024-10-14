巴菲特拋售美銀持股 加碼買進美廣播公司SiriusXM

股神巴菲特在拋售美銀持股的同時，也加碼買進美廣播公司SiriusXM。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在近來大幅拋售美國銀行（Bank of America，以下簡稱美銀）持股的同時，也加碼買進美國廣播公司SiriusXM股份。

綜合媒體報導，在7月中旬開始的拋售熱潮中，波克夏已將其美銀持股降至10%以下。根據SEC最新資料顯示，巴菲特拋售了逾950萬股美銀股票，其持股比已降到9.987%，換言之，此後賣股不需要再及時揭露報告。雖然巴菲特持股降至10%以下，但仍是美銀最大法人股東。

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現有外媒發現，在波克夏海瑟威近來大幅拋售美銀持股同時間，也加碼買進SiriusXM股份。

根據監管文件顯示，波克夏海瑟威在本月9日至11日期間，以每股近24.5美元的平均價格，加碼買進360萬股SiriusXM股票，使波克夏海瑟威持有SiriusXM股份增至1.0872億股，持股比率達32%。

SiriusXM股價11股價收在24.93美元，漲幅2.59%。

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