不畏圍台軍演！新台幣貶轉升，中午暫收32.164元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕受到共軍圍台軍演以及美元強勢影響，新台幣兌美元匯率早盤一度貶破32.2元，但11點過後，台幣由貶轉升，中午暫時收在32.164元、升值1.8分，台北外匯經紀公司成交量6.48億美元。

台股則在台積電法說會前行情支撐下，早盤一度越過23000點大關，目前則在平盤附近上下徘徊。

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新台幣匯價在上週重貶逾2角，連續兩周收黑後，週一在美元指數重新站上103高位以及共軍圍台軍演威脅下，以32.19元、貶0.8分開出，不過貶值壓力不大，最低只觸及32.214元、貶3.2分，並於11點過後轉而走升，最高升抵32.157元。

外匯交易員指出，市場陸續消化上週美國公布的經濟數據，由於美國經濟據一定韌性，在通膨降溫、就業市場未明顯疲軟下，聯準會沒有大幅降息理由，目前市場預期11月降息1碼機率接近9成，此支撐美元續在高檔整理，今早美元指數更再度站上103高位。

受到美元續強影響，主要亞幣走勢轉疲，其中，日圓再度貶至149兑1美元價位，逼近150大關；韓元貶勢最重，早盤跌近0.5%，人民幣離岸價也貶回7.09兑1美元。在亞幣皆弱情況下，台幣由貶翻升，意外成為週一最強亞幣。

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