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波音不可能破產？ 巴隆周刊 : 「5個數字」解密

2024/10/14 15:04

標普表示，正在考慮將波音的信用評級下調至「垃圾級」。（彭博）標普表示，正在考慮將波音的信用評級下調至「垃圾級」。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國航空巨頭波音（Boeing）營運風波不斷，第三季恐巨虧50億美元；市場擔心，面臨虧損及裁員的波音能否走出當前的困境。對此，美媒《巴隆周刊》（Barron's）指出，這家航空巨頭尚未走到需要援助或重組這一步，可由5個數字來解釋。

據報導，波音因員工持續罷工，導致多款飛機生產停擺，因而打算實施1.7萬人的裁員計畫。華爾街估計，波音罷工事件將導致每個月出現15億美元（約新台幣482.6億元）的損失，這對一家自2018年底以來已經積累了超過400億美元（約新台幣1.28兆元）長期債務的公司來說，是個壞消息。

全球三大信評機構Fitch、Moody's和S&P Global Ratings則發出警告，如果罷工時間超過2週，波音的信用評級恐被打入垃圾級，所承受的壓力將會進一步加大。

《巴隆周刊》表示，儘管波音似乎正岌岌可危，但不可能破產，以下這五個數字可以說明這一點，包括230億美元、6179份未完成訂單、2、4萬2430架飛機，以及136億美元。

據報導，波音第二季度末擁有約230億美元（約新台幣7400億元）的現金、投資和可用循環債務，預計這些資金能幫助波音應對很多個月的停工。

由於飛機是高度工程化、高度監管的機器，需要大量訓練才能操作。它們耗資數千萬美元，並且是提前數年從空中巴士或波音這2家公司當中訂購。因此，波音的積壓訂單不會消失，而客戶不能直接去新飛機經銷商購買替代飛機。

報導指出，波音有6179份未完成訂單，這數字代表著多年的工作、數千億美元的銷售額和數百億美元的自由現金流。至於空中巴士則約8500份未完成訂單。以目前的建造速度，該積壓訂單相當於十多年的交貨量。

《巴隆周刊》指出，即使空中巴士願意，也無法承擔更多的飛機業務。

除了現有的積壓訂單，未來航空業對於飛機需求也是呈現良好狀態。空中巴士公司估計，未來20年全球將需要4萬2430架飛機；換句話說，一年約2千多架。

2018年，波音交付了806架飛機，自由現金流136億美元。展望未來，波音每年預計將交付超過800架飛機。《巴隆周刊》認為，儘管波音未來每年的自由現金流可能不會達到140億美元，但應能足夠修復資產負債表、支付工人薪資、投資新產品並最終回報股東。

華爾街則預計，到2027年波音的自由現金流將達到每年100億美元（約新台幣3217億元）。

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