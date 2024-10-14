焦點股》汎銓：明年獲利重返成長 股價亮燈創新天價

汎銓明年獲利重返成長，今股價亮燈創新天價（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料分析與檢測廠汎銓（6830）預期今年因投資成本高與中國市場不如預期等因素，將影響營收與獲利表現，但對明年營運看多，預期先進製程、矽光子將推升成長動能，帶動今股價飆上漲停219元、一舉上漲19.5元，創新天價，截至11點11分，成交量超過1萬張，漲停委買張數逾5千張。

汎銓因投資布局先進製程、海外據點的成本高，加上中國市場不如預期，今年1到9月營收約14.62億元，僅年增3.63%。該公司預估今年營收約成長10%，但獲利會下滑，將會是打底期，今年上半年每股稅後盈餘0.67元，較去年同期的2.5元顯著下滑，下半年將力拼每股稅後盈餘超過2元以上。

請繼續往下閱讀...

汎銓釋出在先進製程技術與晶圓代工龍頭廠一起深度合作，公司在矽光子相關領域也積極布局，在MA及FA提供矽光偵測定位、漏光點矽光衰減量測、矽光斷路偵測等量測方案及失效分析技術，預估2024年矽光子及AI晶片比重約7%，2025年可望成長至15%。汎銓預期明年會回到去年的獲利水準，後年才會有亮麗的獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法